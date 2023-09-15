В британском Минобороны оценили повреждение корабля и субмарины в Севастополе

В Минобороны Великобритании оценили повреждения, которые в результате ракетного удара Украины получили российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", находившиеся в Севастополе на ремонте в сухих доках, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании 15 сентября.

"Несмотря на то, что Министерство обороны РФ преуменьшает степень повреждения кораблей, из открытых источников известно, что "Минск" почти наверняка был функционально разрушен, а "Ростов", скорее всего, получил катастрофические повреждения" , – говорится в обзоре.

Любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов, отметили британские аналитики.

К тому же сложная задача по извлечению обломков из сухих доков, скорее всего, выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед Черноморским флотом серьезную задачу по поддержанию судов в рабочем состоянии.