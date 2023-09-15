У британському Міноборони оцінили ушкодження корабля та субмарини в Севастополі

У Міноборони Британії оцінили ушкодження, яких внаслідок ракетного удару України зазнали російський підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", що перебували в Севастополі на ремонті в сухих доках, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії 15 вересня.

"Попри те, що Міністерство оборони РФ применшує ступінь пошкодження кораблів, з відкритих джерел відомо, що "Мінськ" майже напевно був функціонально зруйнований, а "Ростов", швидше за все, зазнав катастрофічних ушкоджень" , – йдеться у огляді.

Будь-які зусилля з повернення підводного човна до ладу, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів, зазначили британські аналітики.

До того ж, складне завдання з вилучення уламків з сухих доків, найвірогідніше, виведе їх з ладу на багато місяців. Це поставить перед Чорноморським флотом серйозне завдання щодо підтримки суден в робочому стані.