В ССО рассказали подробности уничтожения российских кораблей в Севастополе

Поражение российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" и десантного корабля "Минск" в ночь на 13 сентября стало возможным благодаря Силам спецопераций ВСУ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Спецназовцы раскрыли определенные детали операции.

ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий во временно оккупированном Севастополе.

С целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО.

На лодках группа подошла к безопасному месту и осуществила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки.

Проведя успешную инфильтрацию (проникновение на определенные позиции -ред.), воины приступили к выполнению основной части операции. С помощью специальных технических средств разведки было выполнено идентификацию и наведение на цель.

Во время непосредственного поражения (Воздушные силы ВСУ задействовали крылатые авиационные ракеты Storm Shadow -ред.) группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей.

На видео - фиксация последствий поражения.

После этого бойцы ССО провели успешную эксфильтрацию (вывод бойцов с места боевых действий -ред.).

"Все это стало возможным благодаря профессионализму и дерзости наших воинов!

Указанный материал публикуется через определенное время, учитывая операционную безопасность и заставляя врага понять, что уже нет нигде безопасного места для них. Идем дальше!".

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