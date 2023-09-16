У ССО розповіли подробиці знищення російських кораблів у Севастополі

Ураження російського підводного човна "Ростов-на-Дону" та десантного корабля "Мінськ" в ніч на 13 вересня стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ССО.

Спецпризначенці розкрили певні деталі операції.

ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств у тимчасово окупованому Севастополі.

З метою ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника залучили операторів ССО.

На човнах група підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки.

Провівши успішну інфільтрацію (проникнення на визначені позиції –ред.), воїни приступили до виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки було виконано ідентифікацію та наведення на ціль.

Під час безпосереднього ураження (Повітряні сили ЗСУ задіяли крилаті авіаційні ракети Storm Shadow –ред.) група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей.

На відео – фіксація наслідків ураження.

﻿Після цього бійці ССО провели успішну ексфільтрацію (виведення бійців з місця бойових дій –ред.).

"Все це стало можливим завдяки професіоналізму та зухвалості наших воїнів!

Зазначений матеріал публікується через певний час, враховуючи операційну безпеку і змушуючи ворога зрозуміти, що вже немає ніде безпечного місця для них. Йдемо далі!".

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