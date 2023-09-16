Гуменюк: На Юге силы Обороны уничтожили три лодки россиян с экипажем
В зоне ответственности оперативного командования "Юг" за сутки Силы обороны уничтожили почти 20 окупантов, 3 лодки и 5 крупнокалиберных пушек, сообщает Деловая столица.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" указала руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"Минус 5 крупнокалиберных пушек за минувшие сутки — это мощный результат сил обороны, минус 18 окупантов и еще три лодки, на которых они пытались маневрировать среди островов и размещать там свои наблюдательные пункты. Один из таких пунктов тоже уничтожен", — сообщила она.