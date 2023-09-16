Гуменюк: На Півдні сили Оборони знищили три човни росіян з екіпажем
У зоні відповідальності оперативного командування "Південь" за добу Сили оборони знищили майже 20 окупантів, 3 човни та 5 крупнокаліберних гармат, повідомляє Ділова столиця.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" зазначила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Мінус 5 крупнокаліберних гармат за минулу добу — це потужний результат сил оборони, мінус 18 окупантів і ще три човни, на яких вони намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти. Один із таких пунктів теж знищено", — повідомила вона.