Власти Харькова сообщают о взрывах утром 16 сентября
Утром 16 сентября власти сообщили о взрывах в Харькове, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов.
"Оккупанты наносят удары по Харькову".
Между тем Терехов отметил, что в Харькове слышны звуки взрывов.
Власти призывают всех быть осторожными и находиться в укрытиях.
Синегубов позже добавил, что россияне по меньшей мере 4 раза ударили по Харькову. Экстренные службы выехали на места попаданий.
Тем временем во многих областях, в том числе и в Киеве, объявлена воздушная тревога. По данным Воздушных сил, существует угроза баллистической атаки.