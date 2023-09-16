Влада Харкова повідомляє про вибухи вранці 16 вересня

Вранці 16 вересня влада повідомила про вибухи у Харкові, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов.

"Окупанти завдають ударів по Харкову".

Тим часом Терехов зазначив, що у Харкові чутно звуки вибухів.

Влада закликає усіх бути обережними та знаходитися в укриттях.

Синєгубов пізніше додав, що росіяни щонайменше 4 рази вдарили по Харкову. Екстренні служби виїхали на місця влучань.

Тим часом у багатьох областях, в тому числі й у Києві, оголошена повітряна тривога. За даними Повітряних сил, існує загроза балістичної атаки.