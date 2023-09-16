Жилищные субсидии: как и кому будут начислять льготу в этом сезоне

В октябре будет осуществлен перерасчет жилищной субсидии на отопительный период 2023—2024 годов (с 1 октября по 30 апреля), сообщает Новое время.

В пресс-службе Пенсионного фонда Украины рассказали кому и на каких условиях проведут автоматический перерасчет субсидии, а кому необходимо писать новое обращение на льготу.

Кому пересчитают субсидии, какая информация нужна для расчета льготы

Вскоре в Украине начнется отопительный сезон, а значит, увеличатся платежки за коммунальные услуги и больше людей будут иметь право на субсидию. Впрочем, обращаться за назначением субсидии нужно не всем.

Автоматически субсидию пересчитают:

- домохозяйствам, которым назначена субсидия на неотапливаемый период 2023 года;

- домохозяйствам, которым она была назначена в размере 0,00 грн на неотапливаемый период.

Расчет жилищной субсидии на отопительный сезон будут осуществлять органы Пенсионного фонда Украины после получения информации:

- о доходах лиц из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков, а также группу плательщиков единого налога, к которому относится физическое лицо — предприниматель, избравший упрощенную систему налогообложения — от Государственной налоговой службы Украины;

- о доходах лиц и уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования — от Пенсионного фонда Украины;

- об отсутствии задолженности за коммунальные услуги — от организаций — поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

При расчете жилищной субсидии с начала отопительного сезона 2023−2024 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2023 года, доходы в виде пенсии учитываются в размере августовской пенсионной выплаты.

Кому нужно писать новое обращение на субсидии

Некоторым категориям украинцев субсидия на отопительный период 2023—2024 годов может быть назначена только по новому обращению. Это касается следующих категорий:

- тех, кто подал заявление на прекращение субсидии и пользовался льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на отопительный период желают получать жилищную субсидию;

- тех, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального положения и т. д.

Субсидии-2024: деньги на льготу есть, оформление будет упрощено

В 2024 году правительство будет выплачивать гражданам жилищные субсидии в полном объеме. Кроме того, оформление льготы будет упрощено и начисления будут автоматически учитывать повышение тарифов.

"Те граждане, которые имеют оформленные субсидии, от них не требуется никаких действий. Пенсионный фонд автоматически пересчитывает размер субсидии, например, после повышения тарифа. Если доходы семьи не изменились и тарифы выросли, то автоматически будет пересчитан сам размер субсидии, чтобы семья не платила за ЖКУ больше. Деньги будут, субсидии будут выплачиваться" , — заверила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Напомним, что согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

В прошлом отопительном сезоне украинцы в среднем получали до 1600 гривен помощи в месяц на жилищную субсидию. Этой осенью размер помощи может вырасти, учитывая повышение тарифов на электроэнергию.

Начислением субсидии занимаются органы Пенсионного фонда (ПФУ). Все необходимые процедуры можно пройти онлайн на порталах Дія или ПФУ (заполнить необходимые формы и прикрепить сканированные копии документов).