Житлові субсидії: як і кому нараховуватимуть пільгу цього сезону

У жовтні буде здійснено перерахунок житлової субсидії на опалювальний період 2023−2024 років (з 1 жовтня до 30 квітня), повідомляє Новое время.

У прес-службі Пенсійного фонду України розповіли кому і на яких умовах проведуть автоматичний перерахунок субсидії, а кому необхідно писати нове звернення на пільгу.

Кому перерахують субсидії, яка інформація потрібна для розрахунку пільги

Незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон, а отже, збільшаться платіжки за комунальні послуги й більше людей матимуть право на субсидію. Втім, звертатися за призначенням субсидії потрібно не всім.

Автоматично субсидію перерахують:

• домогосподарствам, яким призначено субсидію на неопалювальний період 2023 року;

• домогосподарствам, яким її було призначено у розмірі 0,00 грн на неопалювальний період.

Розрахунок житлової субсидії на опалювальний сезон здійснюватимуть органи Пенсійного фонду України після отримання інформації:

• про доходи осіб із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, а також групу платників єдиного податку, до якого належить фізична особа — підприємець, який обрав спрощену систему оподаткування — від Державної податкової служби України;

• про доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування — від Пенсійного фонду України;

• про відсутність заборгованості за комунальні послуги — від організацій — постачальників житлово-комунальних послуг.

При розрахунку житлової субсидії з початку опалювального сезону 2023−2024 років враховуються доходи домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року, доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі серпневої пенсійної виплати.

Кому потрібно писати нове звернення на субсидії

Деяким категоріям українців субсидія на опалювальний період 2023−2024 років може бути призначена лише за новим зверненням. Це стосується наступних категорій:

• тих, хто подав заяву на припинення субсидії та користувався пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажають отримувати житлову субсидію;

• тих, у кого відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.

Субсидії-2024: гроші на пільгу є, оформлення буде спрощено

В 2024 році уряд виплачуватиме громадянам житлові субсидії у повному обсязі. Крім того, оформлення пільги буде спрощено і нарахування будуть автоматично враховувати підвищення тарифів.

"Ті громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібно жодних дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, наприклад, після підвищення тарифу. Якщо доходи родини не змінилися і тарифи зросли, то автоматично буде перераховано сам розмір субсидії, щоб родина не сплачувала за ЖКП більше. Гроші будуть, субсидії будуть виплачуватися" , — запевнила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Нагадаємо, що згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Минулого опалювального сезону українці в середньому отримували до 1600 гривень допомоги на місяць на житлову субсидію. Цієї осені розмір допомоги може зрости, зважаючи на підвищення тарифів на електроенергію.

Нарахуванням субсидії займаються органи Пенсійного фонду (ПФУ). Усі необхідні процедури можна пройти онлайн на порталах Дія або ПФУ (заповнити необхідні форми та прикріпити скановані копії документів).