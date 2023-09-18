Полиция расследует детали смерти экс-главы Херсонской ОВА Лагуты
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти бывшего главы Херсонской ОВА Геннадия Лагуты. Событие квалифицируют как "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией – "самоубийство". Об этом сообщила начальница отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис, сообщает Суспільне.
По ее словам, 13 сентября в Соломенское управление полиции города Киев обратилась жена Лагуты с сообщением об исчезновении мужа.
"16 сентября его нашли в Соломенском районе возле гаражных помещений. По этому факту было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией самоубийство. Сейчас идет досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии совершенного и устанавливают детали, свидетелей и свидетелей события", - рассказала Гирдвилис.