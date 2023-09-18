Поліція розслідує деталі смерті ексголови Херсонської ОВА Лагути
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути. Подію кваліфікують як "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією — "самогубство". Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс, повідомляє Суспільне.
За її словами, 13 вересня до Солом'янського управління поліції міста Київ звернулась дружина Лагути з повідомленням про зникнення чоловіка.
"16 вересня його знайшли у Солом'янському районі біля гаражних приміщень. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією самогубство. Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події", — розповіла Гірдвіліс.