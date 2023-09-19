Атака "Шахедов" на Львов: пожар на складе, двое пострадавших (Обновлено)

В результате ночной атаки "Шахедами" во Львов произошел пожар на промышленном складе. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы" , – сообщил Козицкий.

Из-под завалов во Львове достали мужчину и женщину. Мужчина в тяжелом состоянии, женщина повреждений не получила.

Ночью Воздушные силы сообщали о работе ПВО во Львовской области в результате атаки беспилотников.

Обновлено. Всего во Львове зафиксировано три попадания в промышленные склады во Львове. На складах есть возгорание в четырех локациях. Пожар до сих пор гасят, сообщил﻿ Козицкий. Он отметил, что на складах "ничего милитарного не хранили".

По предварительной информации, в направлении Львовской области летело 18 дронов. 15 из них были сбиты в западных областях, в том числе 7 – на территории Львовщины.