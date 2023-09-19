Атака "Шахедів" на Львів: пожежа на складі, двоє постраждалих (Оновлено)
Внаслідок нічної атаки "Шахедами" на Львів сталася пожежа на промисловому складі. Відомо про двох постраждалих.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"На складах значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби", – повідомив Козицький.
З-під завалів у Львові дістали чоловіка та жінку. Чоловік у стані середньої тяжкості, жінка пошкоджень не отримала.
Вночі Повітряні сили повідомляли про роботу ППО на Львівщині внаслідок атаки безпілотників.
Оновлено. Всього у Львові зафіксовано три влучання у промислові склади у Львові. На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять, повідомив Козицький. Він зазначив, що на складах "нічого мілітарного не зберігали".
За попередньою інформацією, у напрямку Львівської області летіло 18 дронів. 15 із них збили у західних областях, зокрема 7 – на території Львівщини.