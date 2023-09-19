Атака "Шахедів" на Львів: пожежа на складі, двоє постраждалих (Оновлено)

Внаслідок нічної атаки "Шахедами" на Львів сталася пожежа на промисловому складі. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив﻿ голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"На складах значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби" , – повідомив Козицький.

З-під завалів у Львові дістали чоловіка та жінку. Чоловік у стані середньої тяжкості, жінка пошкоджень не отримала.

Вночі Повітряні сили повідомляли про роботу ППО на Львівщині внаслідок атаки безпілотників.

Оновлено. Всього у Львові зафіксовано три влучання у промислові склади у Львові. На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять, повідомив﻿ Козицький. Він зазначив, що на складах "нічого мілітарного не зберігали".

За попередньою інформацією, у напрямку Львівської області летіло 18 дронів. 15 із них збили у західних областях, зокрема 7 – на території Львівщини.