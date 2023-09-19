Twitter может стать платным для всех пользователей – Маск

Платформа X, до сих пор известная как Twitter, "переходит на небольшую ежемесячную плату". Об этом заявил Илон Маск во время прямой трансляции разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщает Mezha Media.

По его словам, плата за использование системы Х вводится с целью борьбы с "огромными армиями ботов". Пока неизвестно, сколько именно пользователям X придется платить и что будет предусматривать эта подписка.

Между тем во время трансляции миллиардер озвучил статистику платформы. Сейчас у нее есть 550 млн ежемесячных пользователей, генерирующих 100-200 млн постов в день. Хотя Илон Маск не раскрыл, сколько из них являются настоящими пользователями, а сколько ботами.

Дискуссия с Беньямином Нетаньяху должна была сосредоточиться на теоретических рисках технологии искусственного интеллекта и на том, как потенциально следует регулировать ИИ. Однако Илон Маск также использовал ее, чтобы отрицать мысль о том, что его социальная сеть терпит язык вражды и антисемитизм.

Напомним, что недавно Илон Маск заявил о намерениях компании X подать иск против Anti-Defamation League (ADL) за клевету. Миллиардер обвинил ADL, организацию, борющуюся с антисемитизмом, в ложных обвинениях его и X в антисемитизме.