Twitter може стати платним для всіх користувачів – Маск

Платформа X, яка досі була відома як Twitter, "переходить на невелику щомісячну плату". Про це заявив Ілон Маск під час прямої трансляції розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, повідомляє Mezha Media.

За його словами, плата за використання системи Х запроваджуються з метою боротьби з "величезними арміями ботів". Поки невідомо, скільки саме користувачам X доведеться платити й що передбачатиме ця передплата.

Між тим, під час трансляції мільярдер озвучив статистику платформи. Зараз у неї є 550 млн щомісячних користувачів, які генерують 100-200 млн постів на день. Хоча Ілон Маск не розкрив, скільки з них є справжніми користувачами, а скільки – ботами.

Дискусія з Беньяміном Нетаньягу мала зосередитися на теоретичних ризиках технології штучного інтелекту і на тому, як потенційно слід регулювати ШІ. Однак Ілон Маск також використав її, щоб заперечити думку про те, що його соціальна мережа толерує мову ворожнечі та антисемітизм.

Нагадаємо, що недавно Ілон Маск заявив про наміри компанії X подати позов проти Anti-Defamation League (ADL) за наклеп. Мільярдер звинуватив ADL, організацію, яка бореться з антисемітизмом, у неправдивих звинуваченнях його і X в антисемітизмі.