Глава Департамента исполнительной службы Минюста заявил о краже у него криптоактивов на 647 000 долларов

Как нам стало известно и, по заявлению начальника Департамента исполнительной службы Министерства Юстиции Максима Киселева, Печерским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, открыто уголовное производство N 12023100060000821 от 06.05.2023 года по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 КК Украины (подделка документов, штампов, печатей),

Согласно фабулы досудебного расследования, Максим Киселев, пытаясь, вывести свои финансовые активы из Украины в обход ограничений наложенных НБУ, обратился за помощью к другу семьи Олегу Громову, который, в свою очередь, помог ему зарегистрироваться на криптобирже Binance, а для хранения денег посоветовал использовать холодный кошелек Ledger.

По заявлению Киселева, воспользовавшись его доверием Олег Громов, в феврале 2023 года вывел все имеющиеся на счету 647 063,31 USDT. О чем ему стало известно лишь только в апреле, после того как его жена - Александра Горяева, проживающая в Испании, решила воспользоваться криптокошельком.

Следствие действительно установило, что после ряда запутанных транзакций на криптокошелек зарегистрированный на имя Олега Громова, мелкими платежами с одного и того же кошелька поступило 46650 USDT, но насколько это соответствует версии Киселева о причастности Громова к краже криптоактивов? Ведь Громов мог получить эти активы без своего ведома, для этого реальному злоумышленнику достаточно было знать данные его кошелька.

Смущает также, что следователи выяснили, что из общей суммы 647 063,31 USDT 284 329 USDT поступили на счета граждан РФ, а о судьбе оставшихся 362 707 USDT, ни слова, ни полуслова. Почему следствие не заинтересовалось вероятностью причастности к выводу криптоактивов самого Киселева? Тем более, что по нашей информации, после данного заявления Максим Киселев отказывается от выполнения ряда обещаний перед своими партнерами, аргументируя это тем, что его якобы ограбили.

Стоит отметить, что Максим Киселев один из тех госслужащих, который не особенно стеснен в средствах.

В его декларации можно такое имущество своей семьи: 6 квартир и 4 места в паркинге в Киеве, 3 земельных участка и дача в Григоровке, Обуховского района, 4 земельных участка и целый ряд нежилых помещений. Автомобилями AUDI RS7, BMW 740LD и BMW X7. На жену Киселева – Александра Горяева зарегистрировано 2 офшора: Hengestone Development LTD и Ammilo Commerce Ltd.

Киселев указывал, что хранит 900 000 долларов США и 130 000 евро наличными, а также 500 000 грн и 45 000 евро на счетах. Да и дом, в котором сейчас проживает его семья в Испании оценивается в минимум в 1,5 млн долларов.