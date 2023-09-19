Голова Департаменту виконавчої служби Мін'юсту заявив про крадіжку у нього криптоактивів на 647 тисяч доларів

Як нам стало відомо і, за заявою начальника Департаменту виконавчої служби Міністерства Юстиції Максима Кисельова, Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, відкрито кримінальне провадження N 12023100060000821 від 06.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 358 КК України (підробка документів, штампів, печаток),

Згідно з фабулою досудового розслідування, Максим Кисельов, намагаючись вивести свої фінансові активи з України в обхід обмежень накладених НБУ, звернувся за допомогою до друга родини Олега Громова, який, у свою чергу, допоміг йому зареєструватися на криптобіржі Binance, а для зберігання грошей порадив використати холодний гаманець Ledger.

За заявою Кисельова, скориставшись його довірою Олег Громов, у лютому 2023 року вивів усі наявні на рахунку 647 063,31 USDT. Про що йому стало відомо лише у квітні, після того, як його дружина - Олександра Горяєва, яка проживає в Іспанії, вирішила скористатися криптогаманцем.

Слідство дійсно встановило, що після низки заплутаних транзакцій на криптогаманець зареєстрований на ім'я Олега Громова, дрібними платежами з одного гаманця надійшло 46650 USDT, але наскільки це відповідає версії Кисельова про причетність Громова до крадіжки криптоактивів? Адже Громов міг отримати ці активи без свого відома, для цього реальному зловмиснику достатньо було знати дані його гаманця.

Бентежить також, що слідчі з'ясували, що із загальної суми 647 063,31 USDT 284 329 USDT надійшли на рахунки громадян РФ, а про долю 362 707 USDT, що залишилися, ні слова, ні півслова. Чому слідство не зацікавилося ймовірністю причетності до виведення криптоактивів самого Кисельова? Тим більше, що, за нашою інформацією, після цієї заяви Максим Кисельов відмовляється від виконання низки обіцянок перед своїми партнерами, аргументуючи це тим, що його нібито пограбували.

Варто зазначити, що Максим Кисельов один із тих держслужбовців, який не дуже обмежений у коштах.

У його декларації можна таке майно своєї сім'ї: 6 квартир та 4 місця у паркінгу у Києві, 3 земельні ділянки та дача у Григорівці, Обухівського району, 4 земельні ділянки та цілий ряд нежитлових приміщень. Автомобілями AUDI RS7, BMW 740LD та BMW X7. На дружину Кисельова – Олександра Горяєва зареєстровано 2 офшори: Hengestone Development LTD та Ammilo Commerce Ltd.

Кисельов вказував, що зберігає 900 000 доларів США та 130 000 євро готівкою, а також 500 000 грн та 45 000 євро на рахунках. Та й будинок, в якому зараз проживає його сім'я, в Іспанії оцінюється мінімум у 1,5 млн доларів.