ISW: У оккупантов существенно выросли потери в Запорожской области

На западе Запорожской области значительно возросли потери российских войск и ощущается нехватка боеспособных подразделений, которые командование могло бы перебросить на этот участок фронта.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что 18 сентября на Таврическом направлении российские войска потеряли 313 человек. Аналитики института считают, что речь идет об убитых и раненых.

Штупун заявил, что это гораздо больше, чем за предыдущие два дня, когда ежедневно теряли примерно 200 человек.

По его информации, воздушно-десантные войска РФ ведут оборону на Таврическом направлении и для "прикрытия" прибыли отряды "Шторм-З" с призывниками. Вероятно, речь идет о прикрытии во время возможного ухода.

Аналитики ISW ранее наблюдали, как подразделения 7-й гвардейской горной дивизии и 76-й гвардейской дивизии проводят контратаки против украинских сил в районе Роботино и оценивали, что эти операции, вероятно, сильно ухудшили силы россиян.

В то же время отряды "Шторм-З" часто боеспособны и, вероятно, обеспечат российской обороне в Запорожской области незначительную боеспособность.