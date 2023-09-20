ISW: В окупантів суттєво зросли втрати у Запорізькій області

На заході Запорізької області значно зросли втрати російських військ і відчувається брак боєздатних підрозділів, які б командування могло перекинути на цю ділянку фронту. ﻿ Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що 18 вересня на Таврійському напрямку російські війська втратили 313 осіб. Аналітики інституту вважають, що йдеться про вбитих та поранених.

Штупун заявив, що це значно більше, ніж за попередні два дні, коли щодня втрачали приблизно 200 осіб.

За його інформацією, Повітряно-десантні війська РФ ведуть оборону на Таврійському напрямку і для "прикриття" прибули загони "Шторм-З" із призовниками. Ймовірно йдеться про прикриття під час можливого відходу.

Аналітики ISW раніше спостерігали, як підрозділи 7-ї гвардійської гірської дивізії та 76-ї гвардійської дивізії проводять контратаки проти українських сил в районі Роботиного і оцінювали, що ці операції сильно погіршили сили росіян.

Водночас загони "Шторм-З" часто є боєздатними і, можливо, допоможуть російській обороні у Запорізькій області.