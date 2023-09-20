США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Карабахе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после решения Баку объявить "антитеррористическую операцию" против Карабаха, сообщает Европейская правда.

Во время разговора с Алиевым Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и пойти на деэскалацию ситуации.

"Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует, и что стороны должны возобновить диалог для решения разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе" , – говорится в сообщении Госдепа.

В заявлении Госдепа также говорится, что Блинкен отметил высказанную Алиевым готовность к прекращению военных действий и встрече представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха и подчеркнул необходимость немедленного выполнения этой договоренности.