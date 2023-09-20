США закликали Азербайджан припинити бойові дії в Карабаху

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим після рішення Баку оголосити "антитерористичну операцію" проти Карабаху, повідомляє Європейська правда.

Під час розмови з Алієвим Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити військові дії в Нагірному Карабаху та піти на деескалацію ситуації.

"Держсекретар підкреслив, що військового рішення не існує, і що сторони повинні відновити діалог для вирішення розбіжностей між Баку та етнічними вірменами в Нагірному Карабаху" , – йдеться в повідомленні Держдепу.

В заяві Держдепу також говориться, що Блінкен відзначив висловлену Алієвим готовність до припинення військових дій та зустрічі представників Азербайджану і населення Нагірного Карабаху та наголосив на необхідності негайного виконання цієї домовленості.