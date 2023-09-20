ГУР отреагировало на информацию об атаке Украины по приспешникам "Вагнера" в Судане

В ГУР Минобороны отреагировали на публикацию CNN о том, что украинские спецслужбы якобы атаковали военизированную группировку в Судане, поддерживаемую ЧВК "Вагнера". Там заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть" , - сказал Юсов.

При этом он акцентировал, что ГУР может лишь констатировать, что Россия ослабляет свое влияние везде по миру и теряет все, что завоевывалось ею и накапливалось поколениями еще со времен Советского союза.

"Это, в частности, касается и Африки. Можно также напомнить слова генерала Буданова о том, что Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились" , - подытожил Юсов.

Что написали в CNN

Журналисты CNN опубликовали﻿ расследование, в котором допустили, что за серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против боевиков, поддерживаемых ЧВК "Вагнера" в Судане, предположительно, могут стоять украинские спецслужбы.

Издание сослалось на неназванный источник в украинских военных кругах, который якобы рассказал, что удары были нанесены только через два дня после того, как ЧВК "Вагнера" способствовала доставке большого конвоя оружия в Судан.

Иностранное издание также пишет, что было шесть атак беспилотников на проезжавшие по мосту Шамбат пикапы. При этом восемь других ударов были направлены на припаркованные транспортные средства, здания и вооруженных людей в Омдурмане и западном пригороде Омбада.

Операция включала серию нападений на военизированную группировку Силы скорой поддержки (RSF), которая, как считают, получает помощь от "Вагнера" в борьбе против суданской армии за контроль над страной.

Вместе с тем, высокопоставленный военный Судану сказал CNN, что ему "ничего не известно об украинской операции" и он не верит, что это может быть правдой.

В то же время журналисты CNN обращают внимание, что видео, которые им удалось получить, сняты FPV-дронами DJI MAVIC 3, которые используют, в частности, украинские военные в войне против РФ.