ГУР відреагувало на інформацію про атаку України на поплічників "Вагнера" у Судані

У ГУР Міноборони відреагували на публікацію CNN про те, що українські спецслужби нібито атакували воєнізоване угруповання у Судані, яке підтримує ПВК "Вагнера". Там заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати" , - сказав Юсов.

При цьому він акцентував, що ГУР може лише констатувати, що Росія послаблює свій вплив скрізь по світу і втрачає все те, що завойовувалося нею і накопичувалося поколіннями ще з часів Радянського союзу.

"Це зокрема стосується і Африки. Можна також нагадати слова генерала Буданова про те, що Україна буде знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де би вони не знаходилися" , - підсумував Юсов.

Що написали в CNN

Журналісти CNN опублікували﻿ розслідування в якому допустили, що за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти бойовиків, яких підтримує ПВК "Вагнера" у Судані, імовірно, можуть стояти українські спецслужби.

Видання послалося на неназване джерело в українських військових колах, яке нібито розповіло, що удари були завдані лише через два дні після того, як ПВК "Вагнера" сприяв доставці великого конвою зброї до Судану.

Іноземне видання також пише, що було шість атак безпілотників на пікапи, що проїжджали по мосту Шамбат. При цьому вісім інших ударів були спрямовані на припарковані транспортні засоби, будівлі та озброєних людей в Омдурмані та західному передмісті Омбада.

Операція включала серію нападів на воєнізоване угруповання Сили швидкої підтримки (RSF), яке, як вважають, отримує допомогу від "Вагнера" у боротьбі проти суданської армії за контроль над країною.

Разом з тим високопоставлений військовий Судану сказав CNN, що йому "нічого не відомо про українську операцію" і він не вірить, що це може бути правдою.

Водночас журналісти CNN звертають увагу, що відео, які їм вдалося отримати, зняті FPV-дронами DJI MAVIC 3, які використовують, зокрема, українські військові у війні проти РФ.