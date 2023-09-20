В Нагорном Карабахе прекратят огонь и выведут армянские войска
Власти непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" заявили о прекращении огня с 13:00 по предложению российских миротворцев.
Об этом говорится в заявлении аппарата "президента" непризнанной республики, которое цитирует издание News AM.
Из региона должны вывести подразделения вооруженных сил Армении. Также полностью разоружат "армию обороны Нагорного Карабаха" и выведут тяжелую технику с территории Нагорного Карабаха "в целях их скорейшей утилизации".
"Вопросы, поставленные Азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности, будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральной власти Азербайджанской Республики в городе Евлах 21 сентября 2023 и в ходе следующих встреч", – говорится в заявлении.