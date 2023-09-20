У Нагірному Карабаху припинять вогонь і виведуть вірменські війська
Влада невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" заявила про припинення вогню з 13:00 за пропозицією російських миротворців.
Про це йдеться у заяві апарату "президента" невизнаної республіки, яку цитує видання News AM.
З регіону мають вивести підрозділи збройних сил Вірменії. Також повністю роззброять "армію оборони Нагірного Карабаху" та виведуть важку техніку з території Нагірного Карабаху "з метою їхньої якнайшвидшої утилізації".
"Питання, поставлені Азербайджанською стороною про реінтеграцію, забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану, згідно з досягнутою домовленістю обговорюватимуться на зустрічі між представниками місцевого вірменського населення та представниками центральної влади Азербайджанської Республіки. відбудеться у місті Євлах 21 вересня 2023 року та в ході наступних зустрічей", – йдеться в заяві.