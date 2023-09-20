В Крыму взрывы возле нефтебазы ЧФ , оккупанты заявляют об атаке

Мощные взрывы прогремели на территории оккупированного Крыма сегодня, 20 сентября. Оккупанты включили дымовой занавес возле нефтебазы Черноморского флота, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Дым у побережья в городе Инкерман появился около 12:00. Как отмечают местные Telegram-каналы, там расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ, где хранятся миллионы тонн топлива.

При этом пропагандистские паблики сообщают о взрывах в Севастополе, а именно в районе Бельбека, где находится аэродром. Некоторые Telegram-каналы пишут об "отбитой атаке".

Также между северной стороной Севастополя и Инкерманом был замечен дым.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram о работе ПВО. По его словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы упали сбитые дроны, там возникли пожары.

Telegram-каналы позже опубликовали видео с пролетом ракеты.