У Криму вибухи біля нафтобази ЧФ, окупанти заявляють про атаку
Потужні вибухи пролунали на території окупованого Криму сьогодні, 20 вересня. Окупанти увімкнули димову завісу біля нафтобази Чорноморського флоту, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Дим біля побережжя в місті Інкерман з'явився близько 12:00. Як зазначають місцеві Telegram-канали, там розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ, де зберігаються мільйони тонн пального.
При цьому пропагандистські пабліки повідомляють про вибухи в Севастополі, а саме в районі Бельбека, де знаходиться аеродром. Деякі Telegram-канали пишуть про "відбиту атаку".
Також між північною стороною Севастополя та Інкерманом помітили дим.
Керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв написав у Telegram про роботу ППО. За його словами, поблизу населених пунктів Верхньосадове та Кача нібито упали збиті дрони, там виникли пожежі.
Також в Telegram-каналах публікують відео з прольотом ракети.