Взрывы в Крыму: в Минобороны РФ заявили о массированной атаке беспилотников

Минобороны России и российские паблики сообщают о взрывах в оккупированном Крыму, оккупанты утверждают, что якобы сбили 19 беспилотников над полуостровом, сообщает Украинская правда.

Минобороны РФ сообщило о массовой атаке на Крым: "Средства ПВО ВС РФ уничтожили 19 беспилотников над полуостровом" .

Взрывы возле Новофедоровки начали раздаваться в полночь. Оккупанты утверждают о "работе ПВО".

Также взрывы слышали в других населенных пунктах, в частности в Саках, Евпатории, Джанкое и Балаклаве.

По словам местных, это самая массовая атака украинских дронов за все время.

Представители оккупационной администрации пока никак это не комментировали.

Также в Минобороны РФ заявляют, что средства ПВО уничтожили по одному БПЛА над Курской, Белгородской и Орловской областями.