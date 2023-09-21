Вибухи в Криму: в Міноборони РФ заявили про масовану атаку безпілотників

Міноборони Росії і російські пабліки повідомляють про вибухи в окупованому Криму, окупанти стверджують нібито збили 19 безпілотників над півостровом, повідомляє Українська правда.

Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим: "Засоби ППО ЗС РФ знищили 19 безпілотників над півостровом" .

Вибухи біля Новофедорівки почали лунати опівночі. Окупанти стверджують про "роботу ППО".ї

Також вибухи чули в інших населених пунктах, зокрема в місті Саки, Євпаторії, Джанкої і Балаклаві.

Зі слів місцевих, це наймасовіша атака українських дронів за весь час.

Представники окупаційної адміністрації поки що ніяк це не коментували.

Також в Міноборони РФ заявляють, що засоби ППО знищили по одному БПЛА над Курською, Бєлгородською та Орловською областями.