Вибухи в Криму: в Міноборони РФ заявили про масовану атаку безпілотників
Міноборони Росії і російські пабліки повідомляють про вибухи в окупованому Криму, окупанти стверджують нібито збили 19 безпілотників над півостровом, повідомляє Українська правда.
Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим:
"Засоби ППО ЗС РФ знищили 19 безпілотників над півостровом".
Вибухи біля Новофедорівки почали лунати опівночі. Окупанти стверджують про "роботу ППО".ї
Також вибухи чули в інших населених пунктах, зокрема в місті Саки, Євпаторії, Джанкої і Балаклаві.
Зі слів місцевих, це наймасовіша атака українських дронів за весь час.
Представники окупаційної адміністрації поки що ніяк це не коментували.
Також в Міноборони РФ заявляють, що засоби ППО знищили по одному БПЛА над Курською, Бєлгородською та Орловською областями.