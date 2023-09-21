Годовщина мобилизации в РФ: британская разведка назвала ключевые проблемы

В годовщину подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о частичной мобилизации в Минобороны Великобритании определили проблемы, с которыми через год столкнулась российская армия, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг.

В министерстве отметили, что во время частичной мобилизации около 300 тысяч российских резервистов были призваны на службу в Украину.

15 сентября 2023 года председатель комитета по обороне Государственной думы России, бывший генерал Андрей Картаполов повторил, что мобилизованные военнослужащие обязаны служить на время проведения "специальной военной операции".

Он также заявил, что ротация военнослужащих из зоны боевых действий во время их службы невозможна, признавая таким образом тяжелую ситуацию на фронте.

Отсутствие регулярных ротаций подразделений с боевого дежурства, по словам британских аналитиков, вероятно, является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян, а также неспособности российской армии проводить подготовку высшего уровня с момента вторжения.

Отсутствие такой подготовки, скорее всего, является причиной трудностей России в проведении успешных комплексных наступательных операций, отметили в МО Британии.