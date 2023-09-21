Річниця мобілізації в РФ: британська розвідка назвала ключові проблеми

У річницю підписання президентом РФ Владіміром Путіним указу про часткову мобілізацію у Міноборони Британії визначили проблеми, з якими через рік зіткнулася російська армія, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер.

У міністерстві зазначили, що під час часткової мобілізації близько 300 тисяч російських резервістів були призвані на службу в Україну.

15 вересня 2023 року голова комітету з оборони Державної думи Росії, колишній генерал Андрій Картаполов повторив, що мобілізовані військовослужбовці зобов'язані служити на час проведення "спеціальної військової операції".

Він також заявив, що ротація військовослужбовців із зони бойових дій під час їхньої служби неможлива, визнаючи таким чином важку ситуацію на фронті.

Відсутність регулярних ротацій підрозділів з бойового чергування, за словами британських аналітиків, ймовірно, є одним з найважливіших факторів, що сприяють низькому моральному духу росіян, а також нездатності російської армії проводити підготовку вищого рівня з моменту вторгнення.

Відсутність такої підготовки, найімовірніше, є причиною труднощів Росії у проведенні успішних комплексних наступальних операцій, зазначили в МО Британії.