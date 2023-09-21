Байден перекрестился после слов Нетаньяху о "40 годах дружбы"
На встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена на полях Генеральной ассамблеи ООН произошел курьезный случай, сообщает Лига.net.
Во время встречи израильский премьер сказал Байдену о том, что они дружат уже несколько десятков лет.
"Джо, мы дружим, я это проверял, более 40 лет, и наша дружба имеет большое значение и может вести нас далеко. Я рад тебя видеть", — сказал Нетаньяху.
После этих слов главы правительства Израиля Байден перекрестился.
Американский президент является католиком по вероисповеданию.