Байден перехрестився після слів Нетаньягу про "40 років дружби"
На зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та президента США Джо Байдена на полях Генеральної асамблеї ООН стався курйозний випадок, повідомляє Ліга.net.
Під час зустрічі ізраїльський прем'єр сказав Байдену про те, що вони товаришують уже кілька десятків років.
"Джо, ми дружимо, я це перевіряв, понад 40 років, і наша дружба має велике значення і може вести нас далеко. Я радий тебе бачити", — сказав Нетаньягу.
Після цих слів глави уряду Ізраїлю Байден перехрестився.
Американський президент є католиком за віросповіданням.