В России ограничили экспорт топлива из-за рекордных цен

Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на топливо внутреннего рынка, сообщает Экономическая правда.

"Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что позволит снизить цены для потребителей" , – объяснили в Кабмине РФ.

Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке российское правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. А также ввел ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

Ранее сообщалось, что российское правительство готово принять кардинальные меры на рынке топлива из-за рекордного роста оптовых цен.﻿﻿ Российские автозаправочные станции уже третий месяц терпят убытки из-за роста биржевых цен на топливо.