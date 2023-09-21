У Росії обмежили експорт пального через рекордні ціни

Російський уряд ввів тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного пального для стабілізації цін на паливо внутрішнього ринку, повідомляє Економічна правда.

"Тимчасові обмеження допоможуть наситити ринок палива, що дозволить знизити ціни для споживачів" , – пояснили в Кабміні РФ.

Раніше для стабілізації ситуації на паливному ринку російський уряд збільшив нормативи постачання автомобільного бензину та дизельного пального на біржу. А також запровадив щоденний моніторинг закупівель палива для потреб сільгоспвиробників з оперативним коригуванням обсягів.

Раніше повідомлялось, що російський уряд готовий вжити кардинальних заходів на ринку палива через рекордне зростання гуртових цін.﻿﻿ Російські автозаправні станції вже третій місяць зазнають збитків через зростання біржових цін на паливо.