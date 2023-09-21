Атеш: На ЗАЭС произошла авария, которую оккупанты пытаются скрыть
На временно оккупированной Запорожской АЭС произошла очередная авария, которую оккупанты пытаются скрыть, сообщает Новое время.
Об этом сообщает партизанское движение Атеш со ссылкой на собственного агента на станции.
"Наш агент с ЗАЭС сообщает, что на атомной станции произошла очередная авария, которую пытаются скрыть оккупанты. Но об этом уже известно всем работникам станции", — говорится в сообщении.
По их данным, некомпетентные российские работники сломали некоторые компоненты на ЗАЭС и теперь есть вероятность, что целый энергоблок перестанет работать.
"Аварии на станции стали бытовым явлением, с тех пор, как ее оккупировали россияне. В том, что оккупанты попытаются обвинить в происшествии Киев — нет сомнений", — сообщает Атеш.
Угроза теракта РФ на ЗАЭС — что известно
22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».
4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.
7 июля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что информация о том, что именно российские оккупанты установили на крыше захваченной ими Запорожской АЭС, сейчас проверяется.
По его словам, предметы на крыше могут быть как средствами радиоэлектронной борьбы, так и другими объектами, которые страна-агрессор может использовать для провокаций на ЗАЭС.
4 августа миссия МАГАТЭ получила доступ к крышам двух зданий реакторов ЗАЭС после месяца запросов и заявила, что не нашла следов взрывчатых веществ.