Атеш: На ЗАЕС сталася аварія, яку окупанти намагаються приховати

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталася чергова аварія, яку окупанти намагаються приховати, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє партизанський рух Атеш із посиланням на власного агента на станції.

"Наш агент із ЗАЕС повідомляє, що на атомній станції сталася чергова аварія, яку намагаються приховати окупанти. Але про це вже відомо всім працівникам станції" , — йдеться в повідомленні.

За їхніми даними, некомпетентні російські працівники зламали деякі компоненти на ЗАЕС і тепер є ймовірність, що цілий енергоблок перестане працювати.

"Аварії на станції стали побутовим явищем, відколи її окупували росіяни. У тому, що окупанти спробують звинуватити в події Київ — немає сумнівів" , — повідомляє Атеш.

Загроза теракту РФ на ЗАЕС — що відомо

22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на захопленій нею Запорізькій АЕС і «все для цього підготувала».

4 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на зовнішній покрівлі третього і четвертого енергоблоків ЗАЕС було розміщено сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

7 липня представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що інформація про те, що саме російські окупанти встановили на даху захопленої ними Запорізької АЕС, зараз перевіряється.

За його словами, предмети на даху можуть бути як засобами радіоелектронної боротьби, так і іншими об'єктами, які країна-агресор може використовувати для провокацій на ЗАЕС.

4 серпня місія МАГАТЕ отримала доступ до дахів двох будівель реакторів ЗАЕС після місяця запитів і заявила, що не знайшла слідів вибухових речовин.