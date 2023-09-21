Силы обороны: Враг ударил по Одесской области гиперзвуковой ракетой
Вечером 21 сентября российские войска нанесли удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области с использованием гиперзвуковой ракеты "Оникс", сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает пресс-центр Сил обороны Юга.
"В Белгород-Днестровском районе зафиксировано попадание ракеты "Оникс" в объект рекреационной инфраструктуры. Начался пожар, который огнеборцы оперативно ликвидировали. Пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, российские войска 21 сентября почти непрерывно наносят удары по Херсонской области, в результате чего погибли по меньшей мере пять мирных жителей. Еще 10 получили ранения.