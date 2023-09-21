Сили оборони: Ворог вдарив по Одеській області гіперзвуковою ракетою
Ввечері 21 вересня російські війська завдали удару по Білгород-Дністровському району Одеської області з використанням гіперзвукової ракети "Онікс", повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє пресцентр Сил оборони Півдня.
"В Білгород-Дністровському районі зафіксовано влучання ракети "Онікс" в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, російські війська 21 вересня майже безперервно завдають ударів по Херсонській області, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро мирних жителів. Ще 10 отримали поранення.