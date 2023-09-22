Взрывы в Севастополе: оккупанты заявили об ударе по штабу ЧФ
Руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота днем 22 сентября, сообщает Украинская правда.
"По штабу флота (в оккупированном Севастополе – ред.) враги нанесли ракетный удар", – сообщил Развожаев.
По его словам, в городе возле Луначарского театра упал осколок. На место происшествия выехали все оперативные службы.
"Информация о пострадавших уточняется", – отметил оккупант.
Он также попросил местное население сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео.
Перед этим сообщалось, что в оккупированном Севастополе прогремели три мощных взрыва, от которых задрожали стекла в окнах. Сообщалось о работе ПВО в Сакском и Бахчисарайском районах Крыма.