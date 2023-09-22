Вибухи в Севастополі: окупанти заявили про удар по штабу ЧФ
Керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту вдень 22 вересня, повідомляє Українська правда.
"По штабу флоту (в окупованому Севастополі – ред.) вороги завдали ракетного удару", – повідомив Развожаєв.
За його словами, у місті біля театру Луначарського впав осколок. На місце події виїхали всі оперативні служби.
"Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив окупант.
Він також попросив місцеве населення зберігати спокій і не викладати фото та відео.
Перед цим повідомлялось, що в окупованому Севастополі прогриміли три потужні вибухи, від яких затремтіли шибки у вікнах. Повідомлялось про роботу ППО в Сакському і Бахчисарайському районах Криму.