Можно ли оплачивать услуги ГК «Нафтогаз Украины» онлайн

Недавно под государственное управление группы «Нафтогаз» перешли еще три региональные газоснабжающие компании: «Киевоблгаз», «Житомиргаз» и «Львовгаз». Напомним, что в прошлом году клиентами национального оператора стали 8,8 млн домохозяйств, которые ранее платили за использование голубого топлива региональным компаниям. Абоненты, которые получили платежки с новыми номерами счетов, могут рассчитываться с поставщиком как офлайн, так и онлайн.

В этой статье мы детально расскажем о наиболее удобных способах совершения платежей в интернете.

Все способы оплаты за газ

Люди, которые отдают предпочтение старым проверенным способам расчетов за потребленные услуги, как и раньше, могут взять бумажное уведомление и сделать оплату:

в отделении банка;

в терминале самообслуживания;

на «Укрпочте» или «Новой почте».

Если у вас есть банковская карточка и доступ к интернету, идти никуда не придется. Онлайн-транзакции занимают не более 5 минут, а деньги на счет компании в большинстве случаев зачисляются почти мгновенно. ГК «Нафтогаз Украины» предлагает оплачивать счета на выбор:

на официальном сайте поставщика;

с помощью интернет-банкинга — в мобильных приложениях и на веб-ресурсах украинских банков;

через чат-боты NaftogazGasSupply в мессенджере Facebook, GASUA — в Telegram и Viber;

с помощью платежных платформ, например, Portmone.

Для перевода денег компании нужно знать данные банковской карты (номер, код CVV2 и срок ее действия), а также номер лицевого счета, который легко можно посмотреть в бумажной платежке. Если вы не нашли ее в почтовом ящике, персональные данные плательщика можно посмотреть, например, в счетах, которые приходят по месту проживания и регистрации в «Приват24» или в личном кабинете Portmone по сохраненному адресу. Как оплатить за газ Нафтогаз﻿ одним нажатием кнопки — в подробностях расскажем далее.

Оплата на официальном сайте ГК «Нафтогаз Украины»

Чтобы получить возможность платить за потребленное в прошедшем месяце голубое топливо на gas.ua, необходимо:

зарегистрироваться на сайте, введя 9-значный номер лицевого счета, три первые буквы фамилии клиента, номер телефона либо email (можно также авторизоваться через свой аккаунт в Google или Facebook) и указав пароль;

войти в личный кабинет и нажать кнопку «Оплатить»;

после указания платежной системы выбрать платеж через Google Pay либо ввести данные карточки вручную;

подтвердить оплату.

Учитывайте, что за перевод средств на сайте «Нафтогаз» взимается комиссия.

Оплата за газ через интернет-банкинг

Клиенты «ПриватБанка» имеют возможность оплачивать поставщику средства за использованное голубое топливо в мобильном приложении. Для быстрого совершения транзакции необходимо:

во вкладке «Платежи» выбрать раздел «Коммунальные услуги». В этом разделе автоматически показываются счета, выставленные по адресам регистрации и фактического проживания, указанным в договоре с банком;

поставить галочку рядом со счетом за газоснабжение;

выбрать карту, с которой хотите провести оплату;

нажать «Продолжить» и подтвердить платеж.

Если вы пользуетесь услугами другого банка, и в его сервисах нет подобной функции, перечислить деньги на счет «Нафтогаза» можно по реквизитам:

ЕГРПОУ: 40121452IBAN: UA893004650000000260323012042 в АО «Ощадбанк» г. КиевМФО 300465

Оплата в мессенджерах

Алгоритм совершения платежей через NaftogazGasSupply в Messenger, GASUA в Telegram и Viber очень прост и примерно одинаков во всех чат-ботах. Для осуществления перевода нужно:

подключиться по номеру лицевого счета;

в главном меню выбрать опцию «Мой счет»;

нажать кнопку «Оплатить»;

подтвердить насчитанную оператором сумму и комиссию либо указать другую цифру;

выбрать платеж через «Приват24», LiqPay или Google Pay;

перечислить деньги выбранным способом.

Боты «Нафтогаза» в мессенджерах имеют удобное и простое меню. Для совершения нужного вам действия достаточно следовать подсказкам. Если возникли трудности, посмотрите видеоинструкцию.

Как оплатить потребление газа через Portmone

Для проведения денежных расчетов через Portmone клиенту национальной газоснабжающей компании следует сделать несколько простых шагов.

1. В разделе сайта «Коммунальные услуги» выбрать подраздел «Газ» и найти поставщика услуг.

2. На платежной странице компании ввести номер лицевого счета.

3. Нажать кнопку «Оплатить».

4. Ввести данные банковской карты или выбрать платеж через Google Pay.

5. Подтвердить транзакцию.

Функция доступна зарегистрированным и незарегистрированным пользователям. Клиенты Portmone, которые авторизовались на сайте, могут добавить свой адрес в личном кабинете, найти все поступившие платежки от коммунальных компаний и оплачивать их онлайн в один клик. А выбор тарифа «Месяц» дает возможность платить за коммуналку и телекоммуникационные услуги по нескольким адресам без комиссии.

Что нужно знать клиентам ГК «Нафтогаз Украины»

Напоминаем, что тариф за каждый кубометр газа для населения сегодня составляет 7,96 грн и будет оставаться таким до 30 апреля 2024 года. Абонентам компании необходимо:

ежемесячно оплачивать услуги газоснабжения. Платежки за прошедший период формируются 10–15 числа следующего месяца;

с 1 по 5 число месяца передавать актуальные показания счетчика;

помимо потребления газа своевременно рассчитываться с оператором ГРС.

Кстати, на Portmone также доступна функция быстрой оплаты за транспортировку и распределение голубого топлива. В личном кабинете вы можете настроить автоплатежи и напоминания о необходимости оплатить коммуналку, а также передать показания приборов учета.