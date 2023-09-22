Чи можна оплачувати послуги ГК «Нафтогаз України» онлайн

Нещодавно під державне управління групи «Нафтогаз» перейшли ще три регіональні газопостачальні компанії: «Київоблгаз», «Житомиргаз» і «Львівгаз». Нагадаємо, що минулого року клієнтами національного оператора стали 8,8 млн домогосподарств, що раніше платили за використання блакитного палива регіональним компаніям. Абоненти, що отримали платіжки з новими номерами рахунків, можуть сплачувати послуги постачальника як офлайн, так і онлайн.

У цій статті ми детально розповімо про найзручніші способи здійснення платежів в інтернеті.

Усі способи оплати за газ

Люди, що віддають перевагу старим перевіреним способам розрахунків за спожиті послуги, як і раніше, можуть взяти паперове повідомлення та зробити оплату:

у відділенні банку;

у терміналі самообслуговування;

на «Укрпошті» чи «Новій пошті».

Якщо у вас є банківська картка та доступ до інтернету, йти нікуди не доведеться. Онлайн-транзакції займають не більше 5 хвилин, а гроші на рахунок компанії в більшості випадків зараховуються майже миттєво. ГК «Нафтогаз України» пропонує сплачувати рахунки на вибір:

на офіційному сайті постачальника;

за допомогою інтернет-банкінгу — у мобільних застосунках і на вебресурсах українських банків;

через чат-боти NaftogazGasSupply в месенджері Facebook, GASUA — у Telegram і Viber;

за допомогою платіжних платформ, наприклад, Portmone.

Для переказу грошей компанії потрібно знати дані банківської картки (номер, код CVV2 та термін її дії), а також номер особового рахунку, який легко можна переглянути в паперовій платіжці. Якщо ви не знайшли її в поштовій скриньці, персональні дані платника можна знайти, наприклад, у рахунках, що надходять за місцем проживання та реєстрації в «Приват24» або в особистому кабінеті Portmone за збереженою адресою. Як оплатити за газ Нафтогаз﻿ одним натисканням кнопки — детально розповімо далі.

Оплата на офіційному сайті ГК «Нафтогаз України»

Щоб отримати можливість платити за спожите минулого місяця блакитне паливо на gas.ua, необхідно:

зареєструватися на сайті, ввівши 9-значний номер особового рахунку, три перші літери прізвища клієнта, номер телефону або email (можна також авторизуватися через свій обліковий запис у Google або Facebook) і вказавши пароль;

увійти в особистий кабінет і натиснути кнопку «Сплатити»;

після вказівки платіжної системи вибрати платіж через Google Pay або ввести дані картки вручну;

підтвердити оплату.

Враховуйте, що за переказ коштів на сайті «Нафтогазу» стягується комісія.

Оплата за газ через інтернет-банкінг

Клієнти ПриватБанку мають можливість оплачувати постачальнику кошти за використане блакитне паливо в мобільному застосунку. Для швидкого здійснення транзакції необхідно:

у вкладці «Платежі» вибрати розділ «Комунальні послуги». У цьому розділі автоматично показуються рахунки, виставлені за адресами реєстрації та фактичного проживання, зазначеними у договорі з банком;

поставити галочку поруч із рахунком за газопостачання;

вибрати картку, з якої хочете здійснити оплату;

натиснути «Продовжити» та підтвердити платіж.

Якщо ви користуєтеся послугами іншого банку, і в його сервісах немає подібної функції, переказати гроші на рахунок «Нафтогазу» можна за реквізитами:

ЄДРПОУ: 40121452

IBAN: UA893004650000000260323012042 в АТ «Ощадбанк» м. Київ

МФО 300465

Оплата в месенджерах

Алгоритм здійснення платежів через NaftogazGasSupply у Messenger, GASUA в Telegram і Viber дуже простий та приблизно однаковий у всіх чат-ботах. Для здійснення переказу необхідно:

увійти за номером особового рахунку;

у головному меню вибрати опцію «Мій рахунок»;

натиснути кнопку «Сплатити»;

підтвердити нараховану оператором суму та комісію або вказати іншу цифру;

вибрати платіж через «Приват24», LiqPay або Google Pay;

переказати гроші обраним способом.

Боти «Нафтогазу» в месенджерах мають зручне і просте меню. Щоб зробити потрібну вам дію — достатньо слідувати підказкам. Якщо виникли труднощі, перегляньте відеоінструкцію.

Як оплатити споживання газу через Portmone

Для здійснення розрахунків через Portmone клієнтові національної газопостачальної компанії слід зробити кілька простих кроків.

1. У розділі сайту «Комунальні послуги» вибрати підрозділ «Газ» і знайти постачальника.

2. На платіжній сторінці компанії ввести номер особового рахунку.

3. Натиснути кнопку «Оплатити».

4. Ввести дані банківської картки або вибрати платіж через Google Pay.

5. Підтвердити транзакцію.

Функція доступна зареєстрованим і незареєстрованим користувачам. Клієнти Portmone, що авторизувалися на сайті, можуть додати свою адресу в особистому кабінеті, знайти всі платіжки, що надійшли від комунальних компаній, та оплачувати їх онлайн в один клік. А вибір тарифу «Місяць» дає можливість платити за комуналку та телекомунікаційні послуги за кілька адрес без комісії.

Що потрібно знати клієнтам ГК «Нафтогаз України»

Нагадуємо, що тариф за кожен кубометр газу для населення сьогодні становить 7,96 грн і залишатиметься таким до 30 квітня 2024 року. Абонентам компанії необхідно:

щомісячно сплачувати послуги газопостачання. Платіжки за минулий період формуються 10–15 числа наступного місяця;

з 1 до 5 числа передавати актуальні показники лічильника;

окрім споживання газу своєчасно розраховуватися з оператором ГРМ.

До речі, на Portmone також є функція швидкої оплати за транспортування і розподіл блакитного палива. В особистому кабінеті ви можете налаштувати автоплатежі та нагадування про необхідність розрахуватися за комуналку, а також передати показники приладів обліку.