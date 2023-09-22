ОВА: Россия ударила ракетами по Кременчугу, есть жертва и раненые (Обновлено)
Россия ударила ракетами по Кременчугу на Полтавщине, по предварительной информации есть жертва и раненые, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram
"Враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации есть погибшие и раненые".
Лунин добавил, что на месте работают все соответствующие службы.
Подробности обещают позже.
Обновлено: Со временем Лунин уточнил, что уже известно о 15 людях, которые получили ранения, из них - один ребенок.
Еще один человек погиб.
Что предшествовало: В ряде областей Украины вечером 22 сентября была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о полете крылатой ракеты РФ в направлении Кременчуга.