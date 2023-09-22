ОВА: Росія вдарила ракетами по Кременчуку, є жертва та поранені (Оновлено)

Росія вдарила ракетами по Кременчуку на Полтавщині, за попередньою інформацією є жертва та поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.

"Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією є загиблі та поранені".

Лунін додав, що на місці працюють всі відповідні служби.

Пдробиці обіцяють згодом.

Оновлено: З часом Лунін уточнив, що вже відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина.

Ще одна людина загинула.

Що передувало: У низці областей України ввечері 22 вересня було оголошено повітряну тривогу, Повітряні сили попереджали про політ крилатої ракети РФ в напрямку Кременчука.