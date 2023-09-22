ОВА: Росія вдарила ракетами по Кременчуку, є жертва та поранені (Оновлено)
Росія вдарила ракетами по Кременчуку на Полтавщині, за попередньою інформацією є жертва та поранені, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.
"Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією є загиблі та поранені".
Лунін додав, що на місці працюють всі відповідні служби.
Пдробиці обіцяють згодом.
Оновлено: З часом Лунін уточнив, що вже відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина.
Ще одна людина загинула.
Що передувало: У низці областей України ввечері 22 вересня було оголошено повітряну тривогу, Повітряні сили попереджали про політ крилатої ракети РФ в напрямку Кременчука.