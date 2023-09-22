Шмыгаль анонсировал реформу и индексацию пенсий в 2024 году

В 2024 году правительство запускает пенсионную реформу, а также второй раз за время войны проведет индексацию пенсий, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, с 1 марта 2024 года уже второй раз во время большой войны будет проведена индексация пенсий, но ее размер пока не озвучивается.

"В следующем году планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной", - отметил Шмыгаль.

Также, по словам премьера, стартует пенсионная реформа, цель которой довести уровень пенсий в Украине до 30-50% средней зарплаты в стране. А также - выровнять старые и новые пенсии.

"Ее цель - обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей - это будет не менее 50%", - сказал премьер.

С 2024 года в начислении пенсий будет введена бальная система.

"Она выровняет диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию, и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня", - пообещал Шмыгаль.

Он также описал механизм, благодаря которому удастся реализовать эти планы.

Так, ежемесячно трудоустроенные граждане будут платить взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет пересчитан в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент.

Если человек платил взносы с зарплаты, которая является средней по стране, - он получит 10 баллов. Выше средней по стране - получит, например, 12 или больше баллов, меньше средней - 8 баллов. Затем эти баллы ежегодно будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой.