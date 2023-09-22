Шмигаль анонсував реформу та індексацію пенсій у 2024 році

У 2024 році Уряд запускає пенсійну реформу, а також вдруге за час війни проведе індексацію пенсій, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, з 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни буде проведено індексацію пенсій, але її розмір поки що не озвучується.

"Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою", - зазначив Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, стартує пенсійна реформа, мета якої довести рівень пенсій в Україні до 30-50% середньої зарплати в країні. А також - зрівняти старі та нові пенсії.

"Її мета — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом з накопичувальною складовою — це буде не менше 50%", - сказав прем'єр.

З 2024 року у нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система.

"Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня", - пообіцяв Шмигаль.

Він також описав механізм, завдяки якому вдасться реалізувати ці плани.

Так, щомісяця працевлаштовані громадяни сплачуватимуть внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.

Якщо людина платила внески із зарплати, яка є середньою по країні, — вона отримає 10 балів. Вище середньої по країні — отримає, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати.