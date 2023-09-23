Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Абанк усовершенствовал вывод средств со счетов Payoneer

Теперь вывести средства со счета в международной компании Payoneer на счет в Абанке можно буквально в два клика мышкой. Для перевода средств на карту Абанка необходимо авторизоваться в приложении

АBank24 под логином из системы Payoneer. После этого будет доступен баланс аккаунта Payoneer, и можно будет перевести любую сумму на счет в Абанке. Комиссия банка за зачисление средств из системы Payoneer отсутствует.

2. Monobank запустил новую услугу для ФЛП

Monobank запустил для физлиц-предпринимателей (ФЛП) новую услугу – «check by mono». Check by mono – это сервис программного РРО от партнера monobank и Универсалбанка – ООО «Чекбокс», который включает:

- возможность дистанционного управления кассой из любой точки мира;

- систему учета товаров и услуг;

- возможность приема оплат;

- возможность выдачи фискальных чеков;

- удобные отчеты и аналитику.

Интерфейс check by mono предусматривает как вебкабинет, так и мобильное приложение. В процессе использования можно будет выбрать удобный способ приема оплат:

- классический POS-терминал;

- tap to mono – терминал в смартфоне;

- QR-код;

- интернет-эквайринг.

3. Банки продолжают снижение процентных ставок по депозитам

Сразу 4 банка на уходящей неделе отметились снижением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной и иностранной валюте.

Банк Украинский капитал снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев: на 3 месяца – с 18 до 15,50% годовых;

на 6,9 и 12 месяцев – с 17,50 до 16,50% годовых.

Юнекс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1%: на 3 месяца – с 19 до 18% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 15,75 до 14,75% годовых;

на 12 месяцев – с 16,50 до 15,50% годовых.

РВС Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 16,70 до 13% годовых;

на 6 месяцев – с 16,90 до 14% годовых;

на 12 месяцев – с 16,45 до 14,50% годовых.

Также РВС Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США и евро на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 1,55 до 1,45% годовых;

на 12 месяцев – с 3,25 до 2,50% годовых, но повысил процентную ставку по депозиту на 3 месяца в долларах США и евро с 0,65 до 0,70% годовых.

Агропросперис Банк снизил процентную ставку по депозитам в долларах США на 3 месяца с 1,50 до 0,30% годовых.

4. Банки активно меняют тарифы по картам и текущим счетам

С 1 октября 2023 года ставка по услуге «Мобильные сбережения» в Ощадбанке будет снижена с 5 до 4% годовых, а в тарифе «Зарплатный» - увеличена до 6% годовых.

В то же время Ощадбанк отложил ввод многих изменений в тарифах с 1 октября на 1 ноября 2023 года (с полным текстом планируемых изменений можно ознакомиться по ссылке﻿).

Sense Bank с 20 октября запланировал изменение тарифов по пакету услуг «White». С этого дня SMS-информирование станет бесплатным для клиентов – получателей пенсии и социальных выплат.

Unex Bank с 21 сентября установил дополнительную комиссию в размере 1,2% при покупке валюты в рамках открытия конвертационного депозита. Как сообщает сам банк, с учетом комиссии конечный курс доллара США не будет превышать 37,38 грн.

5. Акция от Sense Bank для клиентов, получающих зарплату или стипендию на их карту

Sense Bank пообещал начислять дополнительный кешбэк для клиентов, получающих зарплату или стипендию на карту банка. Каждый викенд (субботу и воскресенье) при расчете картой банка будет начисляться дополнительный кешбэк в размере 2% от каждой операции.

Период проведения акции – с 21.09.2023 по 31.12.2024 года.

Акционный кешбэк на 3 месяца будет подключен автоматически при первом зачислении на карту зарплаты или стипендии, о чем придет SMS или push-сообщение.

Максимальная сумма кешбэка – 200 грн на каждый викенд.