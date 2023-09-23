Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Абанк удосконалив виведення коштів з рахунків Payoneer

Тепер вивести кошти з рахунку в міжнародній компанії Payoneer на рахунок в Абанк можна буквально в два кліки мишкою. Для переказу коштів на картку Абанку необхідно авторизуватись у додатку

А Bank24 під логіном із системи Payoneer. Після цього буде доступний баланс акаунту Payoneer, і можна буде переказати будь-яку суму на рахунок в Абанку. Комісія банку за зарахування коштів із системи Payoneer відсутня.

2. Monobank запустив нову послугу для ФОП

Monobank запустив для фізосіб-підприємців (ФОП) нову послугу – check by mono. Check by mono – це сервіс програмного РРО від партнера monobank та Універсалбанку – ТОВ «Чекбокс», який включає:

- Можливість дистанційного управління касою з будь-якої точки світу;

- Систему обліку товарів та послуг;

- Можливість прийому оплат;

- Можливість видачі фіскальних чеків;

- Зручні звіти та аналітику.

Інтерфейс check by mono передбачає як веб-кабінет, так і мобільний додаток. У процесі використання можна буде вибрати зручний спосіб прийому оплат:

- Класичний POS-термінал;

- tap to mono – термінал у смартфоні;

- QR-код;

- Інтернет-еквайрінг.

3. Банки продовжують зниження процентних ставок за депозитами

Відразу 4 банки минулого тижня відзначилися зниженням відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній та іноземній валюті.

Банк Український капітал знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців: на 3 місяці – з 18 до 15,50% річних;

на 6,9 та 12 місяців – з 17,50 до 16,50% річних.

Юнекс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 1%: на 3 місяці – з 19 до 18% річних;

на 6 та 9 місяців – з 15,75 до 14,75% річних;

на 12 місяців – із 16,50 до 15,50% річних.

РВС Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 16,70 до 13% річних;

на 6 місяців – з 16,90 до 14% річних;

на 12 місяців – з 16,45 до 14,50% річних.

Також РВС Банк знизив процентні ставки за депозитами в доларах США та євро на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 1,55 до 1,45% річних;

на 12 місяців – з 3,25 до 2,50% річних, але підвищив відсоткову ставку за депозитом на 3 місяці у доларах США та євро з 0,65 до 0,70% річних.

Агропросперіс Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 3 місяці з 1,50 до 0,30% річних.

4. Банки активно змінюють тарифи за картками та поточними рахунками

З 1 жовтня 2023 року ставку за послугою «Мобільні заощадження» в Ощадбанку буде знижено з 5 до 4% річних, а в тарифі «Зарплатний» - збільшено до 6% річних.

Водночас Ощадбанк відклав введення багатьох змін у тарифах з 1 жовтня на 1 листопада 2023 року (з повним текстом запланованих змін можна ознайомитись за посиланням).

Sense Bank з 20 жовтня запланувала зміну тарифів за пакетом послуг «White». З цього дня SMS-інформування стане безкоштовним для клієнтів – одержувачів пенсії та соціальних виплат.

Unex Bank з 21 вересня встановив додаткову комісію у розмірі 1,2% при купівлі валюти у рамках відкриття депозиту конвертації. Як повідомляє сам банк, з урахуванням комісії кінцевий курс долара США не перевищуватиме 37,38 грн.

5. Акція від Sense Bank для клієнтів, які отримують зарплату або стипендію на їхню картку

Sense Bank пообіцяв нараховувати додатковий кешбек для клієнтів, які отримують зарплату чи стипендію на картку банку. Кожен вікенд (суботу та неділю) при розрахунку карткою банку нараховуватиметься додатковий кешбек у розмірі 2% від кожної операції.

Період проведення акції – з 21.09.2023 до 31.12.2024 року.

Акційний кешбек на 3 місяці буде підключено автоматично при першому зарахуванні на картку зарплати або стипендії, про що прийде SMS або push-повідомлення.

Максимальна сума кешбеку – 200 грн на кожний вікенд.